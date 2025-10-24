Procuraduría abrió investigación al alcalde de Cúcuta por presunta participación en política

Cúcuta

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el alcalde de Cúcuta, Jorge Enrique Acevedo Peñaloza, por su presunta participación indebida en política a favor de su esposa, Alix Yirley Vargas Torrado, quien está inscrita como precandidata al Senado de la República.

Según lo dio a conocer el ente de control, la Delegada Segunda para la Vigilancia Administrativa indicó que, al parecer, el mandatario estaría liderando y promoviendo alianzas políticas y compromisos electorales con dirigentes, concejales y exfuncionarios del departamento de Norte de Santander aprovechando su cargo y la estructura del municipio.

Además, se investiga la presunta presión, por parte del mandatario, a contratistas para asistir a reuniones políticas, firmar listas de apoyo y participar en actos proselitistas; de igual manera usado instalaciones oficiales para adelantar reuniones de carácter político y en horario laboral, entre otras posibles irregularidades.

La actuación disciplinaria que inició el Ministerio Público busca determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si Acevedo Peñaloza actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.