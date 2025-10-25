El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Esto es un robo a toda la humanidad”: historiadora de arte sobre robo de joyas en el Louvre

Ana Trigo, historiadora de joyas, habló en los micrófonos de W Fin De Semana, con Paula Bolívar, sobre el robo de nueve piezas de joyería en el museo de Loyvre en París, un hurto solo comparable a cuando desapareció la Mona Lisa en 1911.

Cabe recordar que, además, se conoció que algunas partes de las joyas robadas tendrían esmeraldas colombianas (boyacenses).

“Es una gran pérdida. Hay gente que se alegra del robo, pero esto es un robo a toda la humanidad”, dijo en su primera intervención.

¿Joyas colombianas en las piezas?

Se ha mencionado que el collar y los pendientes de María Luisa de Austria contenían esmeraldas colombianas, por eso Trigo dijo que “muchas personas tenían la posibilidad de ver esas joyas colombianas y ahora ya no se podrán apreciar”.

Sin embargo, aclaró que “no hay algo que acredite que estas joyas sean de Colombia, de Boyacá, pero a simple vista por el color, la pureza y el verde que, precisamente se llama ‘Muso’, yo pienso que provienen de Boyacá”, dijo haciendo su análisis como experta.

Comentó que, posiblemente, estas joyas “llegaron por el tráfico que empieza desde el siglo XVI que se exportaban desde todo el mundo, las joyas de Colombia ya eran muy apetecidas”.

¿Qué pudo haber pasado con las joyas?

“Existen tres posibilidades con el destino de estas piezas. Que las desmonten y vendan las piezas por separado. Luego, que estas piezas se usen para pedir un rescate por ellas, esto se llama un secuestro de arte y, por otra parte, puede ser un robo por encargo de un coleccionista que quería esas piezas”, comentó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

