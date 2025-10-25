W Fin de SemanaW Fin de Semana

Actualidad

Fuimos cercenados de toda comunicación con el mundo: Iván Colmenares narró su detención en Venezuela

El abogado Iván Colmenares dijo en W Fin De Semana que su detención en ese país “fue muy angustioso y de bastante incertidumbre. No teníamos un debido proceso, no teníamos comunicación con nuestras familias ni accesos a noticias”.

Fuimos cercenados de toda comunicación con el mundo: Iván Colmenares narró su detención en Venezuela

Fuimos cercenados de toda comunicación con el mundo: Iván Colmenares narró su detención en Venezuela

04:48

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Iván Colmenares. Foto: W Radio.

El Ministerio de Relaciones Exteriores logró la liberación de un primer grupo de colombianos que se encontraban privados de la libertad en distintos centros penitenciarios de Venezuela. Dentro de estos se encontró el abogado Iván Colmenares.

De esta manera, el mismo Colmenares habló en los micrófonos de W Fin De Semana, con Paula Bolívar, para referirse a lo sucedido.

Le puede interesar

Las primeras 24 horas han sido de mucha gratitud, de dar agradecimientos a Dios por permitirnos estar de nuevo con nuestras familias”, dijo.

Y agregó: “Darles las gracias a los medios de comunicación, sin ustedes esto no hubiera sido posible”.

Así mismo, dijo: “Hago un llamado al Gobierno Nacional para que luchen por los compañeros que quedaron en ese centro de detención”.

“Eran diferentes cargos que nos imputaban a todos los que estábamos en ese centro penitenciario. Fue muy angustioso y de bastante incertidumbre, no teníamos un debido proceso, no teníamos comunicación con nuestras familias ni accesos a noticias", comentó.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Y concluyó diciendo: “Fuimos cercenados de toda comunicación con el mundo exterior”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Fuimos cercenados de toda comunicación con el mundo: Iván Colmenares narró su detención en Venezuela

04:48

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo:

Fuimos cercenados de toda comunicación con el mundo: Iván Colmenares narró su detención en Venezuela

Fuimos cercenados de toda comunicación con el mundo: Iván Colmenares narró su detención en Venezuela

04:48

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Iván Colmenares. Foto: W Radio.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Fuimos cercenados de toda comunicación con el mundo: Iván Colmenares narró su detención en Venezuela

04:48

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad