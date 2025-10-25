Fuimos cercenados de toda comunicación con el mundo: Iván Colmenares narró su detención en Venezuela
El abogado Iván Colmenares dijo en W Fin De Semana que su detención en ese país “fue muy angustioso y de bastante incertidumbre. No teníamos un debido proceso, no teníamos comunicación con nuestras familias ni accesos a noticias”.
Fuimos cercenados de toda comunicación con el mundo: Iván Colmenares narró su detención en Venezuela
04:48
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Iván Colmenares. Foto: W Radio.
El Ministerio de Relaciones Exteriores logró la liberación de un primer grupo de colombianos que se encontraban privados de la libertad en distintos centros penitenciarios de Venezuela. Dentro de estos se encontró el abogado Iván Colmenares.
De esta manera, el mismo Colmenares habló en los micrófonos de W Fin De Semana, con Paula Bolívar, para referirse a lo sucedido.
Le puede interesar
“Las primeras 24 horas han sido de mucha gratitud, de dar agradecimientos a Dios por permitirnos estar de nuevo con nuestras familias”, dijo.
Y agregó: “Darles las gracias a los medios de comunicación, sin ustedes esto no hubiera sido posible”.
Así mismo, dijo: “Hago un llamado al Gobierno Nacional para que luchen por los compañeros que quedaron en ese centro de detención”.
“Eran diferentes cargos que nos imputaban a todos los que estábamos en ese centro penitenciario. Fue muy angustioso y de bastante incertidumbre, no teníamos un debido proceso, no teníamos comunicación con nuestras familias ni accesos a noticias", comentó.
Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
Y concluyó diciendo: “Fuimos cercenados de toda comunicación con el mundo exterior”.
Escuche la entrevista completa a continuación:
Fuimos cercenados de toda comunicación con el mundo: Iván Colmenares narró su detención en Venezuela
04:48
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche W Radio en vivo:
Fuimos cercenados de toda comunicación con el mundo: Iván Colmenares narró su detención en Venezuela
04:48
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Iván Colmenares. Foto: W Radio.
Escuche la entrevista completa a continuación:
Fuimos cercenados de toda comunicación con el mundo: Iván Colmenares narró su detención en Venezuela
04:48
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles