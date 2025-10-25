El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Fuimos cercenados de toda comunicación con el mundo: Iván Colmenares narró su detención en Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores logró la liberación de un primer grupo de colombianos que se encontraban privados de la libertad en distintos centros penitenciarios de Venezuela. Dentro de estos se encontró el abogado Iván Colmenares.

De esta manera, el mismo Colmenares habló en los micrófonos de W Fin De Semana, con Paula Bolívar, para referirse a lo sucedido.

“Las primeras 24 horas han sido de mucha gratitud, de dar agradecimientos a Dios por permitirnos estar de nuevo con nuestras familias”, dijo.

Y agregó: “Darles las gracias a los medios de comunicación, sin ustedes esto no hubiera sido posible”.

Así mismo, dijo: “Hago un llamado al Gobierno Nacional para que luchen por los compañeros que quedaron en ese centro de detención”.

“Eran diferentes cargos que nos imputaban a todos los que estábamos en ese centro penitenciario. Fue muy angustioso y de bastante incertidumbre, no teníamos un debido proceso, no teníamos comunicación con nuestras familias ni accesos a noticias", comentó.

Y concluyó diciendo: “Fuimos cercenados de toda comunicación con el mundo exterior”.

Iván Colmenares. Foto: W Radio.

#NoticiaW #Video | Estas fueron las primeras palabras del abogado Iván Colmenares, quien estuvo detenido por un año en una cárcel de Venezuela.

Junto a él, otros colombianos fueron dejados en libertad en las últimas horas y ya se encuentran en nuestro país. pic.twitter.com/cBzzEFkRfc — W Radio Colombia (@WRadioColombia) October 24, 2025

