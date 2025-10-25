El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Usé mal mis finanzas, fui estúpido: Nicolás Arrieta revela por qué busca ir a la Casa de los Famosos

El reconocido influenciador y creador de contenido Nicolás Arrieta ha desatado polémica en redes sociales tras anunciar su intención de querer ser parte de la tercera edición del reality show ‘La Casa de los Famosos’.

Por este motivo, el mismo Arrieta habló en los micrófonos de W Sin Carreta este viernes, 24 de octubre, y dio las razones que lo llevaron a tomar la decisión.

“Esa no fue mi intención (entrar al reality). Fui obligado por razones económicas para hacer esa vaina”, dijo en su primera intervención entre risas.

El creador de contenido dijo que en la actualidad “hay mucha competencia” y que, en esa línea, “hasta el señor de la tienda puede ser influencer. Antes era un acuario, ahora es un océano. Nos toca ver qué hacemos”.

¿Por qué Nicolás Arrieta busca entrar a la ‘Casa de los Famosos’?

Arrieta reveló que su impulso para entrar a la ‘Casa de los Famosos’ se debe a que está en “quiebra”.

“ Hice mal uso de mis finanzas, fui estúpido, invertí mal las cosas, gasté mucho en fiesta y toco irse a la ‘Casa de los Famosos’. Imagina caer tan bajo como para ir a lo que yo tanto criticaba”, reveló.

“No tengo por qué mentir, revisen en la Dian, cuánto les debo. Me están respirando en la nuca”, contó.

“Tuve depresión”

El influencer bogotano contó que tuvo una depresión “muy dura”. Dijo: “Caí en las drogas, me rehabilité, es un proceso y estoy tratando mi segunda oportunidad. Si no es esto, ya quién sabe qué será”, comentó.

“No es el primer hoyo negro en el que caigo”

Nicolás Arrieta contó que “no es el primer hoyo negro” en el que cae. “Ya me quebré en 2012 y en 2018, y creo que entonces no he aprendido nada, pero tengo que aprender, a ver si esta vez sí lo hago, es cosa de reinventarse y empezar de cero otra vez”.

“Los primeros años que hice videos en internet, en YouTube, no me pagaban por eso. Lo hacía por amor al arte de ser estúpido. No se trata de saber o no manejarlo (la plata), es simplemente el ‘yolo’, el ‘solo vives una vez’ y dices ‘no hagamos esta estupidez’, y esperamos que esta sea la última vez”, subrayó.

Sobre la Casa de los Famosos

El creador de contenido explicó que nunca vio ese reality. “Una de mis críticas principales era que yo tenía Netflix, hasta prefería ver YouTube”.

“Preparado no estoy (para estar en la ‘Casa de los Famosos’), pero pasé por rehabilitación y allí conviví con personas que consumían pegante, bazuco, que tenían problemas psiquiátricos como el mío, entonces la ‘Casa de los Famosos’ es una rehabilitación solo que te pagan semanalmente”, dijo.

Dijo que el hecho de que la gente se haya activado y lo haya recordado “ya es ganancia”. Mencionó: “Que la gente diga ‘ay, ¿se acuerdan de Nicolás Arrieta?’ Eso es chévere, soy una estrella estrellada y olvidada, pero ya me están recordando, no estoy tan apagado”.

Un consejo a la juventud

“El mensaje es que sean ustedes mismos, ser uno mismo te lleva a muchos lados. Expresar tu opinión, tener un pensamiento crítico y educarse es importante. Cuando se pierde la necesidad de aprender, se pierde todo”, dijo.

Cabe resaltar, finalmente, que Nicolás Arrieta es uno de los influenciadores pioneros en el campo en todo Colombia, pues junto a creadores como Mario Ruiz, Sebastián Villalobos y Juan Pablo Jaramillo fueron los primeros en incursionar en la realización de videos para plataformas como YouTube.

Escuche la entrevista completa a completa a continuación:

