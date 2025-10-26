El esperado regreso de Shakira a Cali tuvo sabor a salsa con el Grupo Niche

Han pasado 19 años desde la última vez que Shakira se presentó en Cali y su regreso no pudo ser más esperado.

Desde tempranas horas, los fanáticos comenzaron a llenar el estadio Olímpico Pascual Guerrero, ansiosos por volver a ver a una de las artistas más queridas del país.

La barranquillera ofreció un show impecable como tiene acostumbrado a su público, interpretando clásicos como 'Antología’, ‘Pies descalzos’, ‘Ojos así’ y ‘Suerte’, así como algunos de sus éxitos recientes como 'Te felicito’, ‘La fuerte’, ‘Soltera’, ‘Acróstico’ y la ‘Session 53′.

Aunque se sabía que el Grupo Niche abriría el show con un espacio de casi una hora para interpretar sus grandes éxitos, la verdadera sorpresa llegó cuando Shakira apareció junto a la orquesta para cantar ‘Sin Sentimiento’, uno de los himnos más representativos del maestro Jairo Varela. En ese momento el público que presenciaba el histórico encuentro estalló en una sola voz.

El reencuentro de Shakira con la capital del Valle del Cauca fue más que un concierto, fue una celebración a la música, al talento colombiano y al orgullo de la ciudad que vibra con la salsa.

El regreso de Shakira a Cali también dejó un impacto económico significativo pues según las autoridades locales, estiman una derrama económica de 21 millones de dólares. La ocupación hotelera alcanzó el 100%.

Este domingo 26 de octubre se realizará el segundo show de la gira Las Mujeres Ya No Lloran en la capital del Valle.

