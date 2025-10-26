El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Fotógrafo colombiano fue galardonado por el Museo de Historia Natural Londres: esta es su obra

El reconocido fotógrafo colombiano Santiago J. Monroy habló en los micrófonos de W Fin De Semana, con Paula Bolívar, sobre su reconocimiento por el Museo de Historia Natural de Londres en el certamen Wildlife Photographer of the Year debido a su obra ‘Saliendo de la oscuridad’, una imagen del oso andino captada en los bosques de Chingaza.

Monroy comentó que la foto se tomó en la reserva de la sociedad civil EcoPalacio.

Su retratado fue nada más y nada menos que el imponente oso andino, motivo por lo cual dijo: “Es un animal silvestre que demanda mucho respeto por lo que usualmente las fotos son con lentes largos, pero yo quería una foto cerca, entonces usé el sistema de cámaras trampas”.

Sin embargo, reveló que modificó el mecanismo de tal forma que quedara como si fuera un estudio fotográfico.

Sobre su galardón dijo que “es el concurso más importante, son los Oscar de la fotografía. Quedé en la categoría de retratos de animales dentro de las cinco mejores fotografías y eso me dejó la oportunidad de poder exhibir la obra”.

“Es la primera vez que mi trabajo tiene tanta visibilidad sobre todo de forma internacional”, dijo.

Vea la fotografía a continuación:

Escuche la entrevista completa a continuación:

