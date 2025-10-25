“Celia Cruz era luz, humildad y alegría”: Omer Pardillo, su último manager

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Omer Pardillo tenía apenas 20 años cuando se convirtió en el mánager de la cantante, y desde aquel momento su vida quedó ligada a la de la ‘Reina de la Salsa’, la cual trascendió por varios idiomas y generaciones,

Para Pardillo, el éxito de la cantante no se dio solo por su voz, sino también en la calidez con la que trataba a cada persona que se cruzaba en su camino: “Celia te hacía sentir como si te conociera de toda la vida”.

“Celia era una mujer humilde, generosa, que pasó su vida ayudando a quién estuviera a su alcance”, recordó. Pardillo también dio una aclaración importante, pues el nombre verdadero de la cantante era Celia Caridad Cruz Alfonso, a diferencia del nombre Úrsula Hilaria Celia de La Caridad Cruz Alfonso, que fue repetido por muchos medios y biografías de la cantante.

Pardillo destacó también la vigencia que la cantante sigue teniendo a día de hoy: “Fue una mujer avanzada a su tiempo, su música sigue tan vigente que en Spotify la escuchan más de 6 millones de personas al mes”, concluyó.

