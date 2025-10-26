Ideam vigila comportamiento del huracán Melissa y posible impacto en el Caribe colombiano

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que el huracán Melissa, de categoría 4, se encuentra al sur de la isla de Jamaica, aproximadamente en las coordenadas 16.3°N – 76.4°W.

El fenómeno presenta vientos sostenidos de 222 km/h, una presión mínima central de 952 milibares y un desplazamiento lento hacia el oeste, con una velocidad de 7.4 km/h.

Melissa mantiene condiciones de temporal en el Caribe central, con ráfagas intensas y oleaje que supera los 4 metros de altura.

En el territorio marítimo nacional, los picos más altos se registran en las zonas de altamar frente a los departamentos de La Guajira y Magdalena.

El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) mantiene activos el Protocolo Nacional de Alerta, el Plan Nacional de Respuesta y la Sala de Crisis Nacional, con el fin de realizar seguimiento permanente a la evolución del fenómeno.

El Ideam recomendó a los Consejos Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD y CMGRD), así como a las entidades operativas del SNGRD en el departamento de La Guajira, mantener activados sus planes de contingencia y protocolos de respuesta.

También sugirió reforzar las acciones de vigilancia y preparación ante un posible cambio en las condiciones océano-meteorológicas en las próximas horas en el Caribe colombiano.

