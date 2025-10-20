Monitorean onda tropical en el Atlántico

Las autoridades se encuentran monitoreando el comportamiento de una onda tropical en el mar Caribe, que tiene probabilidad de convertirse en ciclón los próximos días.

El fenómeno se encuentra atravesando el Atlántico, y tiene un 60% de posibilidad de aumentar su intensidad.

En ese sentido, desde el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), señalaron que, se espera un aumento de las precipitaciones, oleaje y vientos durante esta semana.

Las lluvias se verán intensificadas durante las tardes y noches de los próximos días.

El fenómeno se encuentra siendo analizado a través de una mesa técnica, integrada por la Dirección General Marítima (DIMAR), el Ideam y la Aerocivil.

Aunque hasta el momento no hay alertas activas, las autoridades confirmaron que se mantienen monitoreos permanentes ante la posibilidad de que el sistema pueda evolucionar y representar un riesgo.

