Emergencias por fuertes lluvias y granizada en Bogotá

Desde octubre hasta mediados de diciembre, la ciudad de vivirá la segunda temporada de lluvias. En este periodo del año, históricamente las precipitaciones aumentan entre un 25% y un 60%.

Este jueves 16 de octubre, sobre el medio día, se presentaron fuertes lluvias y granizadas que afectaron las localidades de Suba y Usaquén en el norte de Bogotá.

Según el reporte de las autoridades, en el sector de Colina Campestre se reportaron daños en el techo de apartamento en un quinto piso. Por ahora, se identificó que se presenta agrietamiento y riesgo de colapso.

Así mismo, en el barrio Prado Veraniego se registró la ruptura del techo de una oficina, lo que ocasionó filtraciones e inundación del lugar.

En ese mismo punto de Bogotá, se reportaron inundaciones debido a la fuerte lluvia en el sector. El agua se devolvió por los sifones del sistema de alcantarillado.

Por ahora, el Instituto de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de Bogotá adelanta las verificaciones correspondientes para determinar la gravedad de las afectaciones.

