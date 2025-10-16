Reforma permitiría que concejales de Bogotá viajen dentro y fuera del país con plata de los ciudadanos

Instalación del Concejo de Bogotá de enero de 2019 / Foto: Colprensa / Álvaro Tavera

Bogotá

El concejal por el Centro Democrático, Daniel Briceño, denunció algunas irregularidades que encontró en la reforma al reglamento interno del Concejo.

Según Briceño, las modificaciones abren la puerta al pago de viáticos y viajes oficiales para los concejales con dineros públicos, tanto dentro como fuera del país.

Así las cosas, el artículo 111 del proyecto establece que los concejales podrían recibir gastos de viaje y viáticos por asistir a comisiones aprobadas por la Plenaria o la Mesa Directiva del Concejo, sin topes definidos, sin límites de frecuencia ni controles reales.

“La redacción es ambigua y peligrosa. No hay límites de valor, ni justificación clara de los desplazamientos. Esto podría convertirse en un cheque en blanco para viajar con los impuestos de los bogotanos”, dijo Briceño.

Además, el proyecto solo exige que, al regresar, el concejal entregue un informe escrito, sin auditoría o seguimiento sobre el uso de los recursos.

Briceño recordó que hace apenas ocho meses el Concejo creó más de 30 nuevos cargos y aumentó los recursos de las Unidades de Apoyo Normativo (UAN) a 52 salarios mínimos por concejal.

“Con un presupuesto anual de más de $122 mil millones, no hay justificación para crear nuevos rubros de viáticos. La ciudad tiene prioridades más urgentes”, señaló.

Finalmente, el concejal lamentó que la iniciativa, que originalmente buscaba modernizar el reglamento y evitar bloqueos por recusaciones, terminara incluyendo artículos que debilitan la austeridad y la transparencia.