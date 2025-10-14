Distrito atiende afectaciones por lluvias en diferentes sectores de Bogotá: Puntos afectados

Bogotá

Tras las fuertes lluvias de este lunes festivo, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático atendió varias emergencias que se presentaron en Bogotá.

Según la entidad, hubo encharcamientos y afectaciones menores en viviendas y vías, especialmente en las localidades de Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, Usaquén, Usme y Suba.

Los puntos más álgidos se concentraron en la Carrera 7 entre las calles 220 y 170, donde se presentan congestiones por acumulación de agua.

También, se presentaron encharcamientos en barrios como El Carmen (Tunjuelito) y Santa Cecilia Parte Alta (Usaquén), atendidos por los organismos de emergencia.

Según el reporte, no se reportan personas lesionadas ni emergencias mayores. “Los equipos de atención continúan desplegados para realizar seguimiento a las condiciones meteorológicas y atender cualquier situación que pueda representar riesgo para la ciudadanía”.