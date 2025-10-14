Galán pidió a la Fiscalía una investigación rápida por atentado a líderes venezolanos en Bogotá

Por medio de su cuenta de X, el alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció sobre el atentado sicarial del que fueron víctimas Yendri Omar Velásquez Rodríguez y el ciudadano colombovenezolano, Luis Alejandro Peche Arteaga.

El mandarino aseguró que en Bogotá se acompaña a quien huye de la persecución política.

“En Bogotá recibimos, acompañamos y respaldamos a quienes, huyendo de la persecución política, han llegado a Colombia con el fin de salvaguardar su integridad, conservar su libertad y mantener sus liderazgos”, dijo Galán.

En ese mismo sentido, el alcalde de Bogotá pidió celeridad en las investigaciones del caso.

“Solicito a la Fiscalía General de la Nación desarrollar una investigación rápida que permita identificar a los agresores de los señores Velásquez y Peche, así como conocer los riesgos que enfrentan en el país otros refugiados y solicitantes de refugio en relación con su condición”, agregó.

Por último, pidió a la Cancillería agilizar los procesos de seguridad de quienes buscan refugio en Colombia.

“Asimismo, le pido al Ministerio de Relaciones Exteriores agilizar toda la respuesta necesaria para que el Estado colombiano, de acuerdo con sus funciones, haga lo necesario para garantizar la seguridad a líderes políticos que buscan refugio en Colombia ante la persecución política”, concluyó.