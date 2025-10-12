“Fue un éxito”: alcalde Galán tras implosión de puentes de la calle 13 con Américas

Carlos Fernando Galán e implosión de puentes en calle 13 con avenida Américas. Fotos: (Colprensa - Cristian Bayona) / Suministrada

Con casi una hora de retraso se realizó la implosión de los puentes que componen la intersección de Puente Aranda, conocidos como ‘El Pulpo’, donde convergen la calle sexta, las Américas, la calle 13 y la carrera 50.

El alcalde Carlos Fernando Galán calificó esta maniobra como exitosa.

“Fue un éxito la demolición controlada. No hubo no afectación a las redes de servicios públicos demolición la zona, todo lo que se planeó funcionó. Además, las vías de la zona no sufrieron ninguna afectación, por eso cumpliremos con los compromisos de apertura en la movilidad”, dijo Galán.

Los puentes cayeron en tan solo 11 segundos, después de la detonación y su retiro completo tomará cerca de dos meses, mientras que por métodos convencionales este proceso podría tardar cerca de un año.

Se estima que la implosión genere 7900 m³ de residuos de construcción y demolición concreto y asfalto que serán reutilizados en la misma obra.

Así será la nueva intersección de Puente Aranda

La movilidad del suroccidente de la ciudad cambiará. El proyecto contempla una nueva intersección de tres niveles:

El primer nivel: “una glorieta en el suelo, de 200 metros de diámetro, con 3 carriles para tráfico mixto, que permitirá la conexión con todas las vías que confluyen en este punto”.

“una glorieta en el suelo, de 200 metros de diámetro, con 3 carriles para tráfico mixto, que permitirá la conexión con todas las vías que confluyen en este punto”. El segundo nivel: “una glorieta de 100 metros de diámetro, exclusiva para TransMilenio, que conectará la actual Troncal de la calle 13 con las troncales de Las Américas y La Nueva 13”.

“una glorieta de 100 metros de diámetro, exclusiva para TransMilenio, que conectará la actual Troncal de la calle 13 con las troncales de Las Américas y La Nueva 13”. En el tercer nivel: “se construirán 2 puentes para vehículos particulares de 520 metros y 3 carriles cada uno, que conectarán la avenida de Las Américas entre los sentidos occidente-oriente”.

Además, tendrá 3 semideprimidos peatonales, 2 km de ciclorruta y más de 100 mil m² de espacio público, de los cuales casi la mitad serán de zonas verdes.