Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿En qué creer en tiempos de posverdad y desinformación?
En el capítulo 160 de Mis Preguntas, Roberto Pombo se pregunta: ¿Estamos preparados para enfrentar una realidad donde la verdad se disputa constantemente?
Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿En qué creer en tiempos de posverdad y desinformación? Foto: W Radio.
La desinformación ha logrado instalarse en el centro del debate público. Cada noticia, cada mensaje, puede ser un vehículo de manipulación.
En este capítulo nos acompañan:
- Juan Esteban Lewin, redactor en jefe de EL PAÍS América Colombia.
- Juan Esteban Constaín, escritor.
- Juanita León, directora de La Silla Vacía.
- Catalina Botero, abogada y ex relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
- Tomás Molina, filósofo.
Escuche Mis Preguntas, con Roberto Pombo en todas las plataformas de audio AQUÍ.
