Pacto Histórico pide a la Registraduría ampliar una hora la jornada de votación para su consulta
El registrador Hernán Penagos aseguró que los ciudadanos que se encuentren haciendo fila a la hora del cierre, a las 4:00 p.m. podrán votar.
El comité político del Pacto Histórico solicitó oficialmente a la Registraduría Nacional ampliar por una hora la jornada de votación de este domingo 26 de octubre, en el marco de su consulta para definir a sus candidatos al Congreso y a su candidato presidencial único.
Así pues, en una carta enviada a la Registraduría, hicieron la solicitud argumentando supuestos “problemas en la apertura de puestos de votación e insuficiencia de mesas para atender la demanda de votantes”.
“El comité político del Pacto Histórico se permite solicitar, de manera respetuosa y urgente, la ampliación de una hora de la jornada de votación correspondiente a la fecha de hoy, 26 de octubre de 2025”, dice el texto
Y agregaron que por las presuntas inconsistencias, se ha “generado congestión, largas filas y riesgo cierto de que un número significativo de ciudadanos quede imposibilitado de ejercer su derecho al voto dentro del horario ordinario”.
- Le puede interesar: Celebramos que presidente Petro, como militante, participe: Carolina Corcho por consulta del Pacto
En todo caso, el registrador Hernán Penagos, ya aseguró que no existe ninguna dificultad y que los ciudadanos que se encuentren haciendo fila a la hora del cierre podrán votar.
“No hay ninguna dificultad. Si a las 4:00 p.m. hay personas que están haciendo cola en cada una de las mesas para ejercer su derecho al voto, entregan su cédula y los jurados reciben su voto”, concluyó.