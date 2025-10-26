Pacto Histórico pide a la Registraduría ampliar una hora la jornada de votación para su consulta

El comité político del Pacto Histórico solicitó oficialmente a la Registraduría Nacional ampliar por una hora la jornada de votación de este domingo 26 de octubre, en el marco de su consulta para definir a sus candidatos al Congreso y a su candidato presidencial único.

Así pues, en una carta enviada a la Registraduría, hicieron la solicitud argumentando supuestos “problemas en la apertura de puestos de votación e insuficiencia de mesas para atender la demanda de votantes”.

“El comité político del Pacto Histórico se permite solicitar, de manera respetuosa y urgente, la ampliación de una hora de la jornada de votación correspondiente a la fecha de hoy, 26 de octubre de 2025”, dice el texto

Y agregaron que por las presuntas inconsistencias, se ha “generado congestión, largas filas y riesgo cierto de que un número significativo de ciudadanos quede imposibilitado de ejercer su derecho al voto dentro del horario ordinario”.

En todo caso, el registrador Hernán Penagos, ya aseguró que no existe ninguna dificultad y que los ciudadanos que se encuentren haciendo fila a la hora del cierre podrán votar.

“No hay ninguna dificultad. Si a las 4:00 p.m. hay personas que están haciendo cola en cada una de las mesas para ejercer su derecho al voto, entregan su cédula y los jurados reciben su voto”, concluyó.