¿Por qué bancos empezaron a bloquear productos financieros de Petro tras ser incluido en Lista OFAC?

El presidente Gustavo Petro reaccionó este sábado al bloqueo de sus cuentas bancarias en Colombia,luego de haber sido incluido esta semana en la lista Clinton (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.El mandatario cuestionó que incluso los bancos nacionales acaten órdenes extranjeras.

Es por esto que habló en los micrófonos de W Fin De Semana, con Paula Bolívar, Juan Pablo Rodríguez, abogado y profesor, quien explicó las razones.

Le puede interesar “Que un banco nacional me diga que no me abre una cuenta bancaria me parece una grosería”: Petro

El experto inició diciendo: “No diría tienen, pero si diría pueden. Hay entidades financieras colombianas que se deben no solo a regulaciones locales, sino internacionales también”.

“La lista OFAC obliga a entidades que tienen relación con Estados Unidos a no tener personas vinculadas a esta misma”, agregó.

Sin embargo, recalcó que “es importante distinguir los escenarios, por ejemplo, productos de uso domésticos como una cuenta de ahorros, no habría algún problema siempre y cuando esa entidad no tenga relación con Estados Unidos”.

“No es un asunto de blancos y negros hay que hacer una valoración”, dijo.

Así mismo, dijo que “sí es posible encontrar en la lista” algunas entidades financieras que no tengan relación con Estados Unidos.

Escuche W Radio en vivo: