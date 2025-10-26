🔴 Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO: siga el minuto a minuto de ‘El Clásico’ del fútbol español
El Clásico del futbol español se disputa teniendo al Real Madrid y al Barcelona como líderes de LaLiga, siendo 1 y 2 respectivamente en la tabla de posiciones.
Este domingo, 26 de octubre, el Real Madrid recibe la visita del FC Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu en partido válido por la fecha 10 de LaLiga.
Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido a continuación:
Dean Huijsen (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Fermín López (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Dean Huijsen (Real Madrid).
Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Jude Bellingham (Real Madrid).
Remate rechazado de Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Pedri.
Falta de Alejandro Balde (Barcelona).
Eduardo Camavinga (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Fermín López (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Lamine Yamal.
Remate fallado por Éder Militão (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Arda Güler con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Wojciech Szczesny.
¡Penalti fallado!Kylian Mbappé (Real Madrid) ha desperdiciado una ocasión inmejorable de anotar, remate con la derecha parado a la escuadra izquierda.
Decisión del VAR: Penalti Real Madrid.
Penalti cometido por Eric García (Barcelona) con una mano dentro del área.
Remate fallado por Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Arda Güler con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Wojciech Szczesny.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Fermín López (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Marcus Rashford.
Empieza segunda parte Real Madrid 2, Barcelona 1.
Final primera parte, Real Madrid 2, Barcelona 1.
Remate rechazado de Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Aurélien Tchouaméni.
Remate parado por bajo a la izquierda. Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área.
Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jude Bellingham (Real Madrid).
Fuera de juego, Real Madrid. Jude Bellingham intentó un pase en profundidad pero Kylian Mbappé estaba en posición de fuera de juego.
El cuarto árbitro ha anunciado 6 minutos de tiempo añadido.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Jude Bellingham (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Kylian Mbappé.
¡Gooooool! Real Madrid 2, Barcelona 1. Jude Bellingham (Real Madrid) remate con la derecha desde muy cerca por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Éder Militão con un pase de cabeza tras botar una falta.
Pedri (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Pedri (Barcelona).
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Remate rechazado de Fermín López (Barcelona) remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo. Asistencia de Marcus Rashford con un centro al área.
Corner,Barcelona. Corner cometido por Eduardo Camavinga.
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Ferran Torres.
Remate fallado por Éder Militão (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería tras un saque de esquina.
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Frenkie de Jong.
¡Gooooool! Real Madrid 1, Barcelona 1. Fermín López (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área por el centro de la portería. Asistencia de Marcus Rashford.
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Jude Bellingham (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Álvaro Carreras.
Falta de Ferran Torres (Barcelona).
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Wojciech Szczesny.
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Kylian Mbappé.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Eric García.
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Marcus Rashford.
Remate rechazado de Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Eduardo Camavinga.
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Eric García.
Frenkie de Jong (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jude Bellingham (Real Madrid).
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Wojciech Szczesny.
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Dean Huijsen (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Aurélien Tchouaméni después de un pase en profundidad.
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Wojciech Szczesny.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Federico Valverde.
Falta de Eric García (Barcelona).
Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Remate fallado por Federico Valverde (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto tras un saque de esquina.
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Pau Cubarsí.
Remate rechazado de Jude Bellingham (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.
Federico Valverde (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Marcus Rashford (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Federico Valverde (Real Madrid).
¡Gooooool! Real Madrid 1, Barcelona 0. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Jude Bellingham después de un pase en profundidad.
Falta de Ferran Torres (Barcelona).
Éder Militão (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Pau Cubarsí (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Frenkie de Jong.
Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).
Decisión del VAR: No Fue Gol Real Madrid 0-0 Barcelona.
GOL ANULADO POR EL VAR: Kylian Mbappé (Real Madrid) ha marcado pero tras la revisión del VAR el gol no sube al marcador.
Fuera de juego, Real Madrid. Arda Güler intentó un pase en profundidad pero Kylian Mbappé estaba en posición de fuera de juego.
Remate fallado por Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Ferran Torres.
Fuera de juego, Barcelona. Eric García intentó un pase en profundidad pero Alejandro Balde estaba en posición de fuera de juego.
Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Pedri (Barcelona).
Decisión del VAR: No Fue Penalti Real Madrid.
Falta de Vinícius Júnior (Real Madrid).
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Corner,Barcelona. Corner cometido por Éder Militão.
Remate rechazado de Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Pedri.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento