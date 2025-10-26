Se activó dispositivo de seguridad en el marco del ‘Plan Democracia’

Pedro Sánchez, ministro de Defensa, junto al director de la Policía Nacional, el general William Rincón. Foto: suministrada.

La fuerza pública hace presencia en 1.102 municipios del país en donde hay más de 13 mil puestos de votación. Además, se activaron medidas preventivas en 559 municipios.

Esto para acompañar el desarrollo de las consultas populares e interpartidistas, en las que se adoptan decisiones internas y se eligen representantes de partidos y movimientos políticos con miras a las elecciones presidenciales y legislativas de 2026.

La jornada se desarrolla en 1.102 municipios y Bogotá en los 32 departamentos, con un despliegue territorial que incluye:

13.405 puestos de votación (7.395 rurales y 6.010 urbanos).

19.833 mesas de votación habilitadas.

Cobertura operativa a cargo de 7.659 Policía, 1.115 Ejército, 235 Armada, 23 INPEC y 145 puestos mixtos.

El dispositivo de seguridad a nivel nacional está conformado por 54.370 uniformados, de los cuales:

37.537 policías están asignados directamente a puestos de votación.

16.833 efectivos brindan apoyo a la seguridad externa.

Como parte de las medidas administrativas preventivas, se establecieron restricciones en 559 municipios, incluyendo: