Ayudas técnicas a 420 adultos mayores y nuevas inversiones para Herrán, Norte de Santander

Colombia

Con un emotivo acto que reunió a la comunidad, autoridades municipales y departamentales, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, visitó el municipio de Herrán para liderar la entrega de 420 kits de bienestar a adultos mayores, reafirmando su compromiso con la dignificación y el cuidado de esta población.

Los kits entregados incluyeron alimentos, elementos de aseo personal y ayudas técnicas como bastones y sillas de ruedas, ajustadas a las condiciones clínicas de cada beneficiario. Esta iniciativa hace parte del programa departamental de atención integral al adulto mayor, que ha beneficiado a más de 17.000 personas en el departamento.

“Este es un reconocimiento a quienes han construido con esfuerzo nuestro territorio. Queremos que nuestros adultos mayores se sientan acompañados, cuidados y respetados”, expresó Villamizar.

En compañía del alcalde Salvador Avellaneda, el representante a la Cámara Wilmer Carrillo y demás autoridades, el Gobernador también anunció importantes inversiones para el desarrollo del municipio.

Entre ellas, un convenio entre Chinácota, Ragonvalia y Herrán para intervenir con maquinaria amarilla la vía secundaria que los conecta, cuyas labores ya han comenzado. También informó que en el presupuesto del año 2025 se asignaron 4.000 millones de pesos adicionales para complementar esta obra vial.

Durante el evento, Villamizar comunicó que, gracias a un crédito aprobado por la Asamblea Departamental, se destinarán 3.000 millones de pesos para la construcción de una nueva sede educativa en Herrán, con el fin de mitigar el hacinamiento escolar que aqueja a la comunidad.

Además, hizo entrega de uniformes de diario completos a los 560 estudiantes del municipio, y anunció la implementación de un programa de refrigerios para niños y niñas que practican deporte.

Como parte del impulso a la formación deportiva, el Instituto de Deportes de Norte de Santander (Indenorte) entregó kits deportivos a las escuelas del municipio.

Finalmente, el gobernador inauguró la cancha sintética en la vereda Bagalal con un partido amistoso entre los equipos de la Gobernación y la Alcaldía, y la noche concluyó con una fresca noche cultural de Serenata a mi Pueblo en el parque principal.