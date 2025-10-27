BTG Pactual destaca la inversión en Permian como el activo con mejor rendimiento de Ecopetrol

Un informe del Banco de inversión BTG Pactual sobre Ecopetrol resalta que el proyecto de la Cuenca Permian es “el activo con mejor rendimiento” de la estatal.

Este asegura que “la gerencia de Ecopetrol reafirmó que, a pesar de las declaraciones públicas del presidente Petro instruyendo a la compañía a vender su participación en Permian, no tienen planes ni procesos en curso para desinvertir el activo, enfatizando su excepcional rentabilidad y relevancia estratégica”.

Y es que según este banco de inversión, Permian sigue siendo una de las operaciones con mejor rendimiento de Ecopetrol, con un margen del 80%, “lo que le permite a la compañía obtener sólidos flujos de caja tras una fuerte inversión en los primeros años”.

Incluso, mencionó que la gerencia de Ecopetrol destacó que el negocio con Oxy continúa operando eficientemente, con 700 ubicaciones de perforación identificadas netas adicionales y potencial de mayor crecimiento mediante el desarrollo de pozos multinivel.

El informe agrega que Ecopetrol también indicó que en junio de 2026 podrían convertir el acuerdo en un Joint Operating Agreement, pero que la empresa conjunta podría extenderse más allá de 2026.

