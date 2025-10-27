Denuncian presunta presión política a contratistas del hospital Julio Méndez Barreneche

Magdalena

La jefa de Control Interno del hospital Julio Méndez Barreneche de Santa Marta, Ladys Urquijo denuncia presunta presión política a contratistas del centro asistencial para apoyar a uno de los candidatos a la Gobernación del Magdalena para estas elecciones atípicas.

Según la funcionaria algunos empleados manifestaron su temor de ser retirados de sus cargos al no asistir a las reuniones programadas, por lo que presentó denuncias formales a los organismos competentes para que investiguen lo sucedido y tomen las acciones correspondientes.

“Mi obligación es denunciar lo que llega a mi conocimiento. He remitido la información, incluso algunos mensajes que me han enviado, a los entes de control”, dijo la jefa de Control Interno del hospital Julio Méndez Barreneche de Santa Marta, Ladys Urquijo.

Sobre el tema asegura que “No es solo un tema político, es un tema humano. La salud del Magdalena no puede seguir siendo usada como instrumento de poder”, puntualizó.

Hasta el momento las directivas del centro asistencial no se han pronunciado al respecto.