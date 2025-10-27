El Gimnasio Colombo Británico (GCB) recibe seis diamantes en el EFQM Global Award 2025

Colombia

La excelencia educativa del Gimnasio Colombo Británico (GCB) vuelve a brillar en el escenario internacional, tras ser reconocido el 16 de octubre del 2025 en Tarragona – España, con seis diamantes en el EFQM Global Award 2025, una distinción que lo posiciona entre las instituciones más destacadas del mundo por su excelencia en gestión, liderazgo e innovación educativa.

¿Qué es el EFQM Global Award?

El EFQM Global Award, otorgado por la European Foundation for Quality Management (EFQM), es uno de los reconocimientos más prestigiosos a nivel mundial en materia de excelencia organizacional.

Con más de 35 años de trayectoria, este premio evalúa a las instituciones bajo un modelo que mide el liderazgo, la estrategia, la cultura organizacional, la innovación, los resultados sostenibles y el impacto positivo en la sociedad.

En esta edición participaron organizaciones de Europa, Asia, Medio Oriente y Estados Unidos, y solo 8 obtuvieron el galardón, entre ellas el GCB, que recibió seis diamantes, el segundo nivel más alto dentro del modelo EFQM.

En este grupo de excelencia también se encuentra la planta BMW de San Luis Potosí (México), lo que refleja que el GCB gestiona sus procesos educativos bajo los mismos estándares de calidad y sostenibilidad que grandes empresas internacionales.

Este reconocimiento es el resultado de más de 30 años de trabajo continuo y colaborativo, en el que estudiantes, docentes, familias y colaboradores han construido una comunidad que promueve el aprendizaje, la innovación y la transformación constante.

Los estudiantes y sus familias reconocen este logro como el reflejo de una cultura que valora la excelencia y el propósito, entendiendo la educación como una herramienta para inspirar cambios positivos y formar ciudadanos globales comprometidos con su entorno.

Con este nuevo hito, el GCB continúa consolidándose como referente internacional en calidad educativa y liderazgo institucional, sumando un gran reconocimiento a su historia. Para una mayor información sobre el modelo educativo pueden visitar su página web gcb.edu.co o seguir sus redes sociales oficiales @wearegcb.