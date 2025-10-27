Es “inadmisible” amenaza de “juicio revolucionario” del ELN a agentes de CTI secuestrados: Fiscalía

Los agentes Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada fueron secuestrados desde el pasado 8 de mayo por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La Fiscalía General de la Nación rechazó el anuncio del grupo armado ilegal del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de adelantar un “juicio revolucionario” contra los agentes de la Dirección de Protección y Asistencia de la entidad, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, secuestrados el pasado 8 de mayo.

Al mismo tiempo, calificó de inadmisibles las amenazas lanzadas por los jefes de ese grupo al margen de la ley.

“Rechaza la exigencia del ELN de condicionar la libertad de nuestros servidores a un canje, como si se tratara de fichas de cambio. Recuerda que ellos son funcionarios judiciales que acompañan labores de protección y asistencia a víctimas, testigos e intervinientes en actuaciones penales, en el marco de la función de investigar los delitos y acusar a los presuntos responsables de infringir la ley penal”, se lee en el comunicado.

Además, agregó que “para la Fiscalía General de la Nación son inadmisibles tanto la amenaza de un supuesto “juicio revolucionario” contra los dos servidores de la entidad y los agentes de la Policía Nacional, como las demás pretensiones y el sentido del reciente pronunciamiento del ELN respecto a la situación de los cuatro secuestrados en Arauca”.

El ente acusador reconoció las labores y gestiones humanitarias permanentes de la ONU y su Misión de Verificación, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA), el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo, para lograr la pronta liberación de los secuestrados.

En poder del ELN también se encuentran los integrantes de la policía judicial de la Policía Nacional, patrullero Yordi Fabián Pérez Mendoza y subintendente Franki Esley Hoyos Murcia.