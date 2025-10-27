Exinspector de las Fuerzas Militares y dos coroneles (r) irán a juicio en la JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) remitió a la Fiscalía de ese tribunal a tres altos oficiales en retiro del Ejército: el general (r) Juan Pablo Forero Tascón, exinspector de las Fuerzas Militares, y los coroneles (r) Jairo Bocanegra y Édgar Emilio Dávila, para que afronten un juicio adversarial dentro del subcaso Antioquia, correspondiente al Caso 03 sobre muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate.

Lea también: JEP reveló los nueve municipios de Córdoba más afectados por casos de ‘falsos positivos’

Según informó la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, los tres oficiales fueron llamados a responder por hechos relacionados con ejecuciones extrajudiciales cometidas en ese departamento.

Sin embargo, Forero Tascón y Bocanegra no aceptaron su responsabilidad, mientras que Dávila optó por guardar silencio.

La decisión se produce tras el análisis del Auto Sub D – Subcaso Antioquia 05 del 14 de febrero de 2025, en el que la Sala les imputó responsabilidad por conductas que, según el expediente, constituyen graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

Lea más: “Jorge 40 consolidó a las AUC en el Atlántico”: Álvaro Ashton en la JEP

Estos casos se suman a los pocos que actualmente adelanta la Fiscalía de la JEP bajo el sistema adversarial.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

En los próximos días se espera una decisión relevante en este mismo mecanismo frente al caso del general (r) Publio Hernán Mejía, uno de los primeros oficiales de alto rango en enfrentar esa etapa procesal dentro de la justicia transicional.