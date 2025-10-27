Fuga de presos en Risaralda; tres personas se volaron de estaciones de Policía

El primer caso de fuga que se conoció, ocurrió al oriente de Risaralda, en Santa Rosa de Cabal, en la estación de Policía, cuando los detenidos forzaron una de las rejas de la instalación; ante la reacción policial, evitaron que la fuga fuera masiva y uno de los detenidos logró huir por los techos de las casas vecinas a la estación.

El hombre que que se fugó responde al nombre de Juan José Yepes Rodríguez, conocido con el Alias del ‘Soldado’, quien se encontraba privado de la libertad por el delito de homicidio y había sido capturado en el municipio de Marsella.

Preliminarmente, se conoció que este hombre tendría arraigo en la ciudad de Pereira y los municipios de Marsella y Chinchiná, por lo que se presume pueda estar en esta jurisdicción; sin embargo, no se descarta otros municipios o corregimientos de esta región.

Dos hombres más se fugaron en Pereira

La Policía Metropolitana de Pereira, mantiene un operativo de búsqueda luego de la fuga de dos hombres privados de la libertad en la Estación de Policía Pereira, ubicada en la carrera 9 con calle 10, cerca a los puentes de la novena.

El hecho se registró en horas de la madrugada, cuando los detenidos habrían aprovechado un aparente descuido para doblar los barrotes de la celda y escapar hacia una vía cercana.

Las personas que ahora son buscadas por las autoridades por esta fuga son, Jhon Osorio Ávarez de 35 años, alias ‘Jhony’, quien es requerido por el Juzgado Penal Especializado del Circuito No. 2 de Medellín, donde debe cumplir una condena de 96 meses de prisión por concierto para delinquir agravado.

Jefferson Vidal Cabezas,de 34 añosde edad, había sido capturado el pasado 21 de octubre en la Avenida Sur por su presunta participación en el hurto de una motocicleta.

Tras conocerse la fuga, la Policía implementó un plan candado con cierres viales en los alrededores, verificación de cámaras de seguridad y coordinación con patrullas de Pereira y Dosquebradas para evitar que los hombres salgan del área metropolitana.

Las tres personas fugadas siguen huyendo de las autoridades, mientras que la Policia reitera el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier información que contribuya a la recaptura de los fugados, mientras continúan los operativos en distintos puntos del departamento.