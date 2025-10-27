Gobierno anunció inversión de $248 mil millones para garantizar el dragado del río Magdalena

Vista aérea Río Magdalena corriendo a través de un valle de la selva (Getty Images)

Barranquilla

El Ministerio de Transporte anunció que se destinarán más de $248 mil millones de pesos para garantizar el dragado del río Magdalena, durante la vigencia de 2026.

La millonaria inversión tiene el objetivo de consolidar el cuerpo hídrico como el gran corredor fluvial del país y el motor estratégico de empleo, competitividad y desarrollo para el Caribe.

Los recursos aportados por la Nación, representan el 83% de la inversión proyectada para el próximo año.

De acuerdo con el Gobierno nacional, además de asegurar la operación portuaria y fluvial, se busca reducir riesgos de cierre, y defender la economía de los territorios conectados por el principal afluente del país.

Según la cartera de transporte, los recursos serán invertidos en tramos estratégicos del canal de acceso al puerto de Barranquilla, del canal navegable Barrancabermeja–Barranquilla, y para el Brazo de Mompox.

Los mismos serán utilizados para partidas adicionales para el seguimiento ambiental, la seguridad fluvial, el dragado, los equipos y la operación continua del río.

Lo anterior, para evitar también los traumatismos en el comercio exterior, protegiendo la cadena de abastecimiento y garantizando la seguridad para los gremios y las comunidades ribereñas.

“Con esta inversión aseguramos su navegabilidad, protegemos el empleo portuario y respaldamos la competitividad del Caribe. Nuestro compromiso es garantizar un río vivo, útil y permanente para la economía y las comunidades que dependen de él”, dijo la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.