Llegan a Santa Marta dos unidades de bombeo de aguas residuales

En el marco del proyecto de rehabilitación de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales - EBAR Norte, se han logrado avances como la instalación y empalmes del manifold provisional a las tuberías que conducen al emisario submarino, eliminando el riesgo de colapso del múltiple actual.

Por otro lado, se conoció la llegada de las unidades de bombeo las cuales serán utilizadas para el óptimo funcionamiento de la EBAR Norte, proyecto donde el Gobierno Nacional invierte 31 mil millones de pesos, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

En estos momentos, la capacidad hidráulica de la EBAR Norte está limitada, mediante la operación de dos bombas sumergibles. Sin embargo, los caudales que llegan a esta estación varían entre 1.200 y 1.500 litros por segundo, por lo tanto, su capacidad es insuficiente y por ello se generan rebosamientos de aguas residuales en varios sectores de la ciudad.

Con la llegada y puesta en operación de estas dos bombas, cada una con capacidad de 600 litros por segundo, no solo se podrá cubrir la demanda hidrata residual de la ciudad, sino que también, se podrá contar con uno o dos equipos de reserva que permita la ejecución de procesos de mantenimiento preventivo o correctivo.