Sicariato frente al búnker de la Fiscalía en Bogotá

Sobre las 4 de la tarde de este lunes, 27 de octubre, se presentó un hecho de sicariato en el occidente Bogotá. Según fuentes, uno de los delincuentes entró hasta un restaurante ubicado en el edificio de Capital Towers Centro Empresarial, en inmediaciones del búnker de la Fiscalía y la Gobernación de Cundinamarca y disparó en cuatro oportunidades contra el hombre de aproximadamente 52 años.

El hombre en medio de la emergencia alcanzó a ser traslado a un centro asistencial cercano al lugar del sicariato; sin embargo, falleció.

Noticia que en desarrollo..