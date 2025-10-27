Siete viviendas vulnerables fueron consumidas por un incendio en el suroccidente de Barranquilla

Barranquilla

Unas siete viviendas vulnerables resultaron afectadas por un incendio que se registró la noche de este domingo 26 de octubre en el suroccidente de Barranquilla.

De acuerdo con la información que se conoció, el episodio tuvo lugar en el sector de Villa Caracas, en inmediaciones de la carrera 63B con carrera 9K.

Al parecer, la conflagración fue provocada por una fuga de gas propano, utilizado por los residentes de la zona para la preparación de alimentos.

El episodio fue atendido por unidades del Cuerpo de Bomberos de Barraquilla, desde donde también se confirmó que no se reportaron heridos.

La zona fue acordonada mientras los organismos de socorro lograron contener las llamas, con el apoyo de siete máquinas de la entidad.

Cabe mencionar que, Villa Caracas es un asentamiento informal de ciudadanos venezolanos que llegaron al territorio los últimos años.

Según se conoció, el fuego se extendió rápidamente y logró consumir la totalidad de las viviendas afectadas, debido a que estaban construidas con madera y otros materiales livianos.

El censo de los daños y la entrega de ayudas a los damnificados están siendo coordinados por personal adscrito a la Oficina de Gestión del Riesgo del Distrito.