Aplicación de Bancolombia supera el inconveniente y funciona con normalidad

Bancolombia señaló este martes que superó las fallas en su aplicación móvil por un error técnico que se presentó durante un par de horas.

Y es que el banco hacía señalado previamente que había “un error para ingresar a la app”.

“Mientras lo resolvemos, nuestros clientes pueden hacer consultas y transacciones en la Sucursal Virtual. Los canales físicos como cajeros, corresponsales y tarjetas están disponibles”, aseguró el banco horas más temprano.

Recordemos que el pasado 24 de octubre el banco presentó fallas por más de 12 horas por un problema con el servicio y tras ello anunció que compensará a quienes se vieron afectados por esa situación.

Y a eso se sumó que debido a la falla de AWS, días atrás, el banco fue afectado por esa situación y también fallaron sus servicios.