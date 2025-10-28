Bancolombia se cayó hoy 28 de octubre: Entidad confirmó nuevas fallas en su aplicación

Bancolombia señaló este martes que presenta fallas en su aplicación móvil por un error técnico.

No obstante, el banco afirmó que hay otros canales disponibles.

“En este momento hay un error para ingresar a la app. Mientras lo resolvemos, nuestros clientes pueden hacer consultas y transacciones en la Sucursal Virtual. Los canales físicos como cajeros, corresponsales y tarjetas están disponibles”, aseguró el banco.

Le puede interesar: Bancolombia restableció su operación total tras más de 12 horas con fallas

Recordemos que el pasado 24 de octubre el banco presentó fallas por más de 12 horas por un problema con el servicio y tras ello anunció que compensará a quienes se vieron afectados por esa situación.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Y a eso se sumó que debido a la falla de AWS, días atrás, el banco fue afectado por esa situación y también fallaron sus servicios.