Capturado en Cartagena alias ‘El Costeño’ por el homicidio de un vigilante en Antioquía

De acuerdo con la policía metropolitana, alias ´El Costeño´, participó junto a seis personas más en un brutal ataque contra un vigilante de 70 años de edad identificado como Gabriel Ángel Taborda, mientras trabajaba en el municipio de Ciudad Bolívar, Antioquía.

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad, en donde se observa cómo los atacantes golpean al adulto mayor hasta dejarlo inconsciente para luego robarle sus pertenencias. Según las indagaciones, el ataque habría sido una retaliación por haber frustrado un robo a un local comercial.

Alias el Costeño, de 28 años, natural de Barrancabermeja, fue detenido mientras realizaba compras en el Mercado de Bazurto y fue requerido para una revisión rutinaria por parte de una patrulla.

Con esta captura ya son seis los detenidos por este caso, señalados de participar en el ataque y quienes deberán enfrentar los delitos de homicidio agravado y hurto calificado y agravado.