Condenado soldado que fue encontrado durmiendo en su turno

Un juez Penal Militar y Policial condenó a seis meses de prisión al soldado Diego Fernando Ramírez Soto, quien fue sorprendido durmiendo durante el cumplimiento de su turno en las instalaciones del cantón militar del municipio de Tame (Arauca).

La Fiscalía solicitó ante un juez la legalización de la captura efectuada en flagrancia, y posteriormente le formuló cargos a Ramírez Soto por el delito de centinela.

El uniformado perteneciente al Batallón de Ingenieros No. 18 de Arauca aceptó cargos, por lo que el Juzgado impartió la legalidad al allanamiento, y emitió la condena correspondiente.