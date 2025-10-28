Consulta por el Área Metropolitana del Oriente, en Antioquia, fue suspendida por falta de recursos

La jornada electoral que estaba programada para este 9 de noviembre, en la que los habitantes de ocho municipios del denominado oriente cercano de Antioquia deberían decidir si se conforma el Área Metropolitana del Valle de San Nicolás, quedó suspendida por falta de recursos.

A través de la Resolución No. 13599 del 27 de octubre de 2025, la Registraduría confirmó que no se ha hecho el desembolso de los dineros que debía enviar el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda.

Según el documento oficial “aún cuando las actuaciones adelantadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil se han enmarcado estrictamente dentro de una positiva descripción normativa, la entidad se encuentra en imposibilidad material de cumplir con su misión”.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, criticó la demora en el traslado de los recursos y cuestionó que no se den las garantías desde el Gobierno central para que se adelante la votación de la idea promovida por su administración.

¡El voto es el alma de una democracia, y Antioquia no renunciará a él! pic.twitter.com/INR30ZFbtg — Andrés Julián (@AndresJRendonC) October 28, 2025

En medio de la controversia, el diputado de oposición, Luis Peláez recordó que está avanzando una demanda que alega presunta ilegalidad de esta consulta y cuyo fallo podría conocerse próximamente, lo que complicaría aún más la realización de la misma.