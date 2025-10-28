Dueños del perro Enzo, robado en un furgón, denuncian que los están extorsionando mediante llamadas

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Dueños del perro Enzo, robado en un furgón, denuncia que los están extorsionando mediante llamadas

Bogotá

El pasado 17 de octubre un perro ‘salchicha’ de nombre Enzo fue robado en la vía Siberia - Bogotá cuando sus cuidadores lo estaban devolviendo a casa en un furgón desde su guardería en Tenjo.

Delincuentes interceptaron la moto y se llevaron al animal junto a otras pertenencias. Ahora, los dueños del perro están denunciando que reciben llamadas para extorsionarlos pidiendo dinero.

Lina Montoya, la dueña de Enzo, habló en W Sin Carreta para contar los hechos.

“Enzo va todos los lunes, miércoles y viernes a la guardería de Tenjo. Ese 17 de octubre había un trancón, una moto se pone al lado del camión de la guardería, rompen el vidrio y sacan a Enzo junto a otras pertenencias”, dijo en su primera intervención.

Y agregó: “Apenas nos enteramos pusimos la denuncia en la Fiscalía, hemos hecho seguimiento y no nos han asignado a un fiscal para poder ver las cámaras del sector”.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Así, reveló que a partir de todos los avisos que han hecho del robo de canino, han recibido llamadas “dando pistas, pero otras, la mayoría, lamentablemente pidiendo dinero diciendo que tienen al perro”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause Dueños del perro Enzo, robado en un furgón, denuncia que los están extorsionando mediante llamadas 01:35 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: