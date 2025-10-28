ETB invertirá más de USD70 millones en nuevas redes de fibra óptica: 450 mil hogares se beneficiarán

Bogotá

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá anunció el inicio de la mayor expansión de su red en los últimos años, que será posible a una alianza con ZTE y con la cual se construirá, ampliará y actualizará la red de fibra óptica, en tres años, para conectar a más de 450.000 hogares durante ese periodo.

Según lo informado, en esta alianza, ZTE aportará su liderazgo en redes totalmente ópticas y sus soluciones de última generación en Wi-Fi 7 —una tecnología que revolucionará la conectividad digital en Colombia.

“ETB le apuesta a crecer y por eso hará el mayor despliegue de su red, en los últimos años. Este es el inicio de una nueva etapa en la que la tecnología dejará de ser un privilegio para convertirse en una oportunidad real para miles de familias. No se trata solo de estar conectados, sino de acceder a tecnologia de última generación para vivir experiencias con alta calidad”, dijo Diego Molano Vega, presidente de ETB.

La inversión será superior a 70 millones de dólares, y estará enfocada en infraestructura de fibra óptica de última generación, la instalación de servicios y la provisión de equipos tecnológicos en Bogotá.

“ZTE acompañará a ETB en la construcción de una red óptica de nueva generación, con mayor cobertura, eficiencia y desempeño. Esta tecnología será clave para el futuro digital de Bogotá, ya que permitirá una mejor experiencia de navegación, menor latencia y más capacidad para soportar servicios como internet de las cosas, ciudades inteligentes y plataformas en la nube”, agregó Will Jin, CEO ZTE Colombia.