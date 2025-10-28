Gobernadora del Valle cuestiona entrega de tierras de la ANT a poblaciones de otras regiones

Valle del Cauca

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, denunció la falta de coordinación de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en los procesos de entrega de predios de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), a las comunidades de la región.

La mandataria denunció que esos terrenos se están adjudicando principalmente a poblaciones de otros departamentos como el Cauca, mientras campesinos, indígenas y afrodescendientes del Valle siguen esperando una respuesta.

“Tenemos hoy 400 personas en el coliseo de El Dovio y 400 más en Bolívar que acaban de salir hacia una finca. Esas familias llevan tiempo pidiendo tierras, pero se las están dando a personas indígenas o afrodescendientes del Cauca”, afirmó.

Advirtió que esa situación está generando conflictos sociales, bloqueos de vías y problemas de seguridad en distintas zonas del departamento.

“Estamos muy preocupados porque hemos tenido problemas de convivencia, bloqueos de vías y dificultades de seguridad, porque la ANT no coordina ni con los municipios ni con la Gobernación del Valle. Están entregando tierras de la SAE que muchas veces ni siquiera tienen la compra formalizada, sino simples contratos que nos pasan de inmediato”, agregó.

La gobernadora además elevó un llamado al Gobierno nacional para que el proceso de entrega de tierras esté acompañado de proyectos productivos, infraestructura y asistencia técnica que garanticen un verdadero beneficio para las comunidades rurales del Valle.