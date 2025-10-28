No hay necesidad de tirar misiles: Petro dice que ataques de EE.UU. parecen dirigidos a una invasión

Durante su visita oficial a Arabia Saudita, el presidente Gustavo Petro criticó los recientes ataques de Estados Unidos en el mar Caribe y en el Pacífico, los cuales —según Washington— estarían dirigidos contra embarcaciones que transportan cocaína.

El mandatario aseguró que estas acciones no tienen como objetivo real la lucha contra el narcotráfico, sino el control político y económico de América Latina. “No hay necesidad de tirar misiles, es absolutamente ineficaz y no parece estar dirigida esa acción realmente a incautar cocaína, sino a una invasión, que también es absurdamente ilegal”, afirmó Petro.

Petro sostuvo que detrás de estas operaciones hay un interés geopolítico más amplio. Por eso, dijo: “Tiene más como objetivo el petróleo que defender a la sociedad norteamericana de drogas ilícitas”, agregó, señalando que el discurso antidrogas ha sido utilizado históricamente como pretexto para intervenir en la región.

Durante su intervención, Petro también comparó el impacto del fentanilo con el de la cocaína, destacando lo que considera una incoherencia en la política antidrogas de Estados Unidos.

“Es 30 veces más peligroso el fentanilo que la cocaína, y por tanto el esfuerzo de Estados Unidos debería ser 30 veces mayor frente al fentanilo. Pero la única diferencia es que el fentanilo no sirve de excusa para invadir América Latina, dado que no lo producimos, y la cocaína sí”.

Minutos después de su declaración, Petro a través de su cuenta en la red social X dijo que los 14 muertos tras un nuevo ataque de Estados Unidos en el pacifico, fueron asesinados.

“Rompen los tratados internacionales del derecho de gentes. No se puede hacer uso desproporcionado de la fuerza, las bajas se convierten en asesinatos”, dijo.