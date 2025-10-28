¿Quién es el hombre que asesinaron en inmediaciones del búnker de la Fiscalía?

Bogotá, 22 de noviembre de 2018. Fachada del Bunker De La Fiscalia (Colprensa ? Álvaro Tavera). / Álvaro Tavera

Bogotá

Este lunes en horas de la tarde sicarios que usaban armas con silenciador atentaron contra un hombre de 52 años en inmediaciones del búnker de la Fiscalía, pese a que fue trasladado a un centro asistencial, el hombre falleció debido a la gravedad de las heridas.

Puede leer: Sicariato frente al búnker de la Fiscalía en Bogotá

Según fuentes, el hombre asesinado sería Carlos Yorelmy Duarte Díaz, quien es investigado por presuntamente cometer el delito de lavado de activos en Argentina.

De acuerdo con una nota del 2016 del periódico El Clarín, uno de los más importantes en Argentina, Duarte Díaz estaría lavando dinero proveniente del narcotráfico, más exactamente del ‘Clan Úsuga’, a través de diferentes negocios.

Por ahora según el general, Giovanni Cristancho comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, “la Fiscalía está recopilando desde el primer momento todos materiales probatorios y las evidencias físicas. Ya se adelantan las investigaciones pertinentes y la reserva procesal”.