Quintero no inscribió su comité recolector de firmas: no le permitieron ingresar a la Registraduría

El precandidato presidencial y exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, no pudo inscribir este martes 28 de octubre su comité recolector de firmas para avalar su candidatura presidencial para las elecciones del 2026.

Puede leer: Registraduría dice que CNE deberá aprobar la recolección de firmas de Quintero para las presidenciales

A Quintero no se le permitió el ingreso a la Registraduría y no se autorizó su inscripción. Esto, ante las dudas jurídicas que podrían impedirlo, pues apareció en el tarjetón de la consulta popular del pasado domingo y eso le impediría participar por otro movimiento.

Quintero aseguró: “El registrador nacional no está, el delegado tampoco. No hay con quién hablar y entonces me toca devolverle para mi casa a poner una tutela”.

De hecho, ya anunció que presentará una acción de tutela que permita su inscripción, mientras que el registrador nacional, Hernán Penagos, explicó que la inscripción deberá ser estudiada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Nosotros habíamos enviado un correo electrónico pidiendo una reunión desde la semana pasada. Y nos dijeron al principio que sí, y luego que el registrador ya no iba a estar”, explicó sobre el episodio de este martes.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Y aseguró que hay “un plan en marcha para que no podamos participar de estas elecciones presidenciales. Y esto como va, solo lo van a poder resolver los jueces de tutela”, concluyó.