Se mantiene la restricción de parrillero hombre en moto en 10 barrios de Cartagena

La alcaldía de Cartagena expidió el decreto 2161 del 24 de octubre de 2025 que mantiene la medida de restricción de parrillero hombre en motocicletas en 10 barrios de Cartagena con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana.

La medida, según indicó la alcaldía, regirá por un año y aplica para los barrios Bocagrande, Castillogrande, El Laguito, Manga, El Cabrero, Crespo, Pie de la Popa, El Bosque, Alto Bosque y El Recreo.

“Estas medidas son respuesta a los compromisos adquiridos en los consejos de seguridad en los barrios y obedecen a la necesidad de proteger la vida y la integridad de todos los cartageneros. Buscamos que la movilidad y la convivencia vayan de la mano con la seguridad”, indicó el secretario del interior y convivencia ciudadana, Bruno Hernández.

Las autoridades pidieron cumplir la medida y advirtieron sanciones a quienes no respeten la medida.