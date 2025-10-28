Un hombre fue detenido en Pereira, por acosar a su expareja, golpearla y quemarle la casa

Con detención domiciliaria fue cobijado un hombre que fue detenido, por medio de una orden expedida por un juez, luego de que golpeara a su expareja, la acosara y hasta le quemara su casa.

Todo esto sucedió de manera gradual, en el barrio Naranjito de Cuba, donde este sujeto llegó hasta la vivienda de su expareja, la comenzó a golpear, le quitó varias de sus pertenencias, hechos que sucedieron, incluso, cuando la víctima estaba en embarazo de su hijo, que ahora tiene 11 meses.

En los últimos días, este hombre se las arregló para entrar a la casa mientras ella estaba en su lugar de trabajo y la incendió con gasolina, lo que fue evidenciado por algunos vecinos que dieron a conocer esta situación.

Según el comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, el coronel Miguel Andrés Camelo, este sujeto es de la ciudad de Ibagué, de donde llegó persiguiendo a su expareja que intentaba huir de esta situación de maltrato.

“Fue capturado por orden judicial, los hechos ocurrieron en el barrio Mirador de Naranjitos de la ciudadela Cuba; la víctima se trasladó de Ibague a Pereira para proteger su integridad y la de su hija, huyendo de este hombre que la siguió, la encontró y la había atacado”

A este hombre le imputaron los delitos de violencia intrafamiliar agravada y daño en bien ajeno, cargos que no aceptó.

Aunque la Fiscalía, en medio de las audiencias, solicitó una medida de aseguramiento en centro carcelario, un juzgado decidió enviarlo a prisión domiciliaria en la ciudad de Ibagué, mientras se adelanta el proceso penal en su contra.