Defensoría pública de Río de Janeiro cifra en 132 los muertos en mega operación policial

Policía de Brasil realiza un operativo en las Favelas de Río de Janeiro. FOTO: Getty Images / FernandoQuevedo

La defensoría pública del estado de Río de Janeiro cifró este miércoles 29 de octubre en 132 el número de muertos en la mega operación policial de la víspera contra el narcotráfico, lo que duplica las cifras oficiales hasta el momento.

“La última actualización es de 132 muertos”, indicó en un email a la AFP la asesoría de comunicación de la defensoría pública, un órgano que ofrece asistencia jurídica a los más desfavorecidos.

Lea aquí: Al menos 64 muertos y 81 detenidos en una operación contra narcos en favelas de Río

Por su parte, el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, indicó que el balance oficial de la víspera se mantenía en una sesentena de muertos, pero avisó de que este “iba a cambiar” puesto que los fallecidos solo se contabilizan cuando llegan a la morgue.

Los vecinos hallaron este miércoles decenas de cadáveres en una de las zonas donde tuvo lugar la operación más letal de la historia de Río de Janeiro.

Escuche W Radio en vivo: