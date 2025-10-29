Habitantes de las favelas en Río de Janeiro hallan 40 cadáveres tras la operación policial

Al menos 40 cuerpos sin vida fueron encontrados por los habitantes de las favelas de Río de Janeiro que ayer fueron escenario de una letal operación policial y fueron colocados por los vecinos en una plaza del barrio de Penha, según pudo confirmar EFE, que este miércoles acompañó el rescate de algunos de los cadáveres.

La recuperación de los cuerpos, que sigue en curso, está siendo realizada por los vecinos de los complejos de favelas de Alemão y Penha, ubicados en uno de los sectores más pobres y violentos de Río, sin ayuda de las autoridades.

El balance oficial de víctimas de la operación es 64 fallecidos, entre ellos 4 policías, y todavía no está claro si los cadáveres recuperados este miércoles se incluyen en esa lista.

Los cadáveres, todos de hombres, quedaron tendidos en el suelo, lado al lado, a la vista de los vecinos y de los periodistas que llegaron al lugar.

La operación de rescate, realizada en zonas boscosas en las inmediaciones de las favelas, fue liderada principalmente por mujeres, que estaban a la búsqueda de sus compañeros, hermanos o hijos.

De acuerdo con el último reporte oficial, divulgado la noche del martes, la operación dejó 64 muertos, 11 heridos, entre ellos 8 policías, y se saldó con 81 detenciones.

El Gobierno regional no ofreció datos sobre cuántos cadáveres fueron recuperados el martes.

El operativo movilizó a unos 2.500 agentes y tenía como objetivo ejecutar 100 órdenes de arresto de miembros del Comando Vermelho, una de las principales bandas de narcotraficantes de Brasil.

Los narcotraficantes respondieron con bloqueos en varias vías de la zona norte de Río, una región pobre y donde se realizó la operación.

Las operaciones y los bloqueos llevaron a interrupciones en el tránsito de un centenar de líneas de autobuses y al cierre de decenas de escuelas y centros de salud.

Este miércoles, la ciudad amaneció sin nuevos bloqueos y con una situación normal en el tráfico de vehículos, después de la jornada de caos.

