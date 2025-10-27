Lula da Silva dice que “muy pronto no habrá problemas entre EE.UU. y Brasil” tras reunión con Trump

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este lunes que la reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, la víspera en Kuala Lumpur fue “muy buena” y que cree que “muy pronto no habrá más problemas entre Estados Unidos y Brasil”

“Estoy seguro de que en unos pocos días lograremos una solución, y vuelvo a Brasil muy satisfecho”, aseguró Lula en una rueda de prensa en Kuala Lumpur tras reunirse con el mandatario estadounidense en la capital malasia, lo que dio pie a que comenzaran negociaciones comerciales entre ambos países, semanas después de que Washington impusiera aranceles del 50 % a Brasilia.

Preguntado si Trump le había hecho alguna promesa durante su reunión el domingo, Lula dijo: “No, nadie me ha hecho ninguna promesa”.

“Para mí lo que él tiene que hacer es comprometerse con que quiere llegar a buen acuerdo con Brasil (...) Y (Trump) me ha garantizado que vamos a llegar a un acuerdo, y que va a ser mucho más rápido de lo que todo el mundo piensa”, subrayó.

Brasil y Estados Unidos atraviesan una época de tensiones a raíz de un paquete de represalias adoptadas por EE.UU. tras el proceso contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, aliado del mandatario republicano y condenado el mes pasado a 27 años y tres meses de cárcel por “liderar” una trama golpista.

La fase final del juicio a Bolsonaro y sus aliados estuvo marcada por las presiones de Trump para archivarlo.

Lula afirmó hoy que le dijo a Trump que “el juicio contra Bolsonaro fue un juicio serio, con fuertes pruebas. No hay nada que discutir, fue un juicio justo”, dijo.

El presidente brasileño insistió en que llegarán pronto a un acuerdo con Estados Unidos, y dijo que Trump mostró disposición a ello durante su encuentro.

“Tengo su teléfono personal. Él tiene el mío”, bromeó.

Por su parte, Trump, quien salió hoy de Kuala Lumpur camino a Tokio, afirmó al inicio del encuentro con Lula que iban a lograr “acuerdos muy buenos” y que terminarían teniendo “una relación muy buena”, si bien también alabó a Bolsonaro.

