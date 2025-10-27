Petro agradeció a Trump por consolidar al Pacto Histórico como “primera fuerza política de Colombia”
Además, insistió en que su movimiento no depende de su “dedo” sino de la decisión popular.
El presidente de la República Gustavo Petro reaccionó este domingo tras la jornada de consulta interna del Pacto Histórico, en la que participaron más de dos millones de ciudadanos para definir las candidaturas a presidente y Congreso.
En una serie de mensajes publicados en su cuenta de X, Petro aseguró que el resultado marca un nuevo momento político en Colombia y que, paradójicamente, la presión del presidente estadounidense Donald Trump habría fortalecido al movimiento.
“Gracias a Trump se consolida el Pacto como la primera fuerza política de Colombia, y sin personería jurídica”, escribió el mandatario, en respuesta a los resultados preliminares del proceso.
Petro también celebró que el ejercicio democrático se desarrollara sin hechos de violencia y destacó el papel del ministro del Interior, Armando Benedetti, al frente de la organización.
“Le agradezco a los casi dos millones de colombianas y colombianos, a Benedetti, al frente de este proceso democrático... no hubo sangre y solo vida. La Registraduría aún no está preparada para garantizar el voto libre del pueblo”, señaló.
Además insistió en que su movimiento no depende de su “dedo” sino de la decisión popular, y propuso dar un paso hacia la creación de un “Frente Humano”, que integre a sectores del Partido Verde, La U y el liberalismo socialdemócrata inspirado en Gaitán y López Pumarejo.
“La fuerza pública garantizó las elecciones en toda Colombia. Cedí mi poder al pueblo, y el pueblo es sabio si se deja guiar por la espada emancipadora”, concluyó el mandatario.
