Ministro de Defensa venezolano aseguró que EE.UU. busca “un incidente para justificar agresión”

El titular de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, acusó este domingo a Estados Unidos de buscar “un incidente para justificar una agresión militar” contra el país, al ratificar la denuncia del Ejecutivo chavista sobre la planificación de un “ataque de falsa bandera”, en medio de la tensión con la nación norteamericana por su despliegue naval en el mar Caribe.

“La guerra siempre va precedida de la desinformación, la manipulación y la mentira. Por ello, el Gobierno de los EE.UU. busca un incidente para justificar una agresión militar contra nuestra nación, ya que el relato del narcotráfico se les agotó”, dijo el ministro en Instagram.

Para el funcionario, se trata de un “acto provocador de cara a los ejercicios militares del Comando Sur (EE.UU.) en Trinidad y Tobago que -advirtió- atentan contra la paz en la región”, por lo que aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) “permanece vigilante y alerta para defender la soberanía de Venezuela”.

Este domingo, el destructor USS Gravely, de la Armada estadounidense, arribó a Trinidad y Tobago para llevar a cabo ejercicios militares durante varios días, tras lo que se espera la llegada de la Unidad Expedicionaria 22 del Cuerpo de Infantería de Marina al país insular, ubicado muy cerca de Venezuela.

Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva venezolana, Delcy Rodríguez, alertó de “la peligrosa realización de ‘ejercicios militares’ por parte del Gobierno de Trinidad y Tobago entre el 26 y 30 del presente mes, bajo coordinación, financiamiento y control del Comando Sur” de EE.UU.

Además, informó de la detención de “un grupo mercenario con información directa” de la CIA, con lo que, aseguró, se pudo “determinar que está en curso un ataque de falsa bandera desde aguas limítrofes con Trinidad y Tobago o desde el propio territorio trinitense o venezolano”, y que tiene el objetivo, advirtió, de generar “un enfrentamiento militar”.

Por tanto, consideró que no se trata de ejercicios defensivos, sino -sostuvo- de “una operación colonial de agresión militar que busca convertir al Caribe en un espacio para la violencia letal y el dominio imperial estadounidense”.

Rodríguez dijo que la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, “ha renunciado a la soberanía de Trinidad y Tobago para actuar como colonia militar subordinada a los intereses hegemónicos estadounidenses”.

El pasado viernes, Padrino López aseguró que su país sigue preparándose ante un despliegue militar que se acerca “cada día más” a las costas venezolanas, luego de que el Pentágono anunciara el envío del portaaviones USS Gerald Ford, el mayor de la flota estadounidense, al Caribe, donde Washington asegura que combate el narcotráfico.

Escuche W Radio en vivo aquí: