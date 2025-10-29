El cerebro recuerda los insultos y olvida los cumplidos: ¿por qué pasa esto? Experto explica
El neurólogo Leonardo Bello conversó con Salud y Algo Más acerca de la razón por la que el cerebro humano tiende a recordar mejor las cosas negativas como los insultos.
En diálogo con Salud y Algo Más, el neurólogo Leonardo Bello habló a propósito del estudio que sugiere que el cerebro tiende a recordar los insultos por más de 25 o 30 años.
Según el neurólogo, esto se debe a que las cosas negativas activan dos vías neuronales: una de ellas es la amígdala, que es la del miedo, la cual a su vez activa el hipocampo que permite almacenar nueva información, la cual va hacia la corteza cerebral y queda memorizado.
“Cuando se activa la amígdala, que es la del miedo, es cuando más se memorizan las cosas. Por eso, los insultos y esas cosas que consideramos desagradables van a quedar memorizadas, no solamente por 20 años, sino que puede durar toda la vida”, explicó.