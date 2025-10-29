Entregada subestación de Policía en el corregimiento de Río Frío, Magdalena

Con el propósito de fortalecer la seguridad y la convivencia en el municipio de Zona Bananera, la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira - ASBAMA, junto a las comercializadoras bananeras, realizaron la entrega oficial de la adecuación y dotación de la subestación de Policía del corregimiento de Río Frío.

El proyecto, representó una inversión cercana a 120 millones de pesos, recursos aportados por las comercializadoras bananeras. La reactivación de la subestación de Policía de Río Frío garantiza la permanencia de más de 50 uniformados en instalaciones renovadas y mejor acondicionadas.

“Esta entrega, que hoy recibimos con completa gratitud, es un claro ejemplo de la corresponsabilidad que existe entre el sector productivo y la Policía Nacional de Colombia. Estas instalaciones serán utilizadas como un centro integrado de control, desde el cual se desplegarán las capacidades operativas ofensivas de la institución en esta zona del departamento”, dijo el coronel Javier Duarte Reyes, comandante de la Policía del Magdalena.

Los trabajos de adecuación y dotación incluyeron la renovación del sistema eléctrico con acometidas para aires acondicionados en habitaciones y oficinas, la impermeabilización del techo, pintura general con los colores institucionales, remodelación de la cocina y rehabilitación de los sistemas hidráulico y sanitario, entre otros mejoramientos que aseguran espacios dignos y funcionales para el servicio policial.